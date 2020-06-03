|
|
Польща оштрафує "Газпром" на 50 млн євро у справі про...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:38
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний орган Польщі UOKiK порушив справу проти російського "Газпрому" за відсутність співпраці в ході антимонопольного розслідування. "Газпрому" загрожує штраф у розмірі до 50 млн євро за ненадання інформації незалежно від результату розслідування.
Дивися повний текст Польща оштрафує \"Газпром\" на 50 млн євро у справі про \"Північний потік-2\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88611
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:38
Это,что очередные прокладки со своими аппетитами?Тоесть теперь крайнего в ценообразовании тарифов не найдёшь.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1986
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 519 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|140
|
|
|1
|358
|
П'ят 29 тра, 2020 23:38
civ
|
|1
|300
|
П'ят 29 тра, 2020 22:03
0mage0