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Системних порушників ПДР в Україні хочуть позбавляти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 14:41
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ ініціює законопроект про позбавлення водійських посвідчень системних порушників правил дорожнього руху (ПДР).
Дивися повний текст Системних порушників ПДР в Україні хочуть позбавляти водійських прав
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Додано: Чет 04 чер, 2020 14:42
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