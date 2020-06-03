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Системних порушників ПДР в
Україні хочуть позбавляти...

Системних порушників ПДР в Україні хочуть позбавляти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:41

Системних порушників ПДР в Україні хочуть позбавляти...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ ініціює законопроект про позбавлення водійських посвідчень системних порушників правил дорожнього руху (ПДР).

Дивися повний текст Системних порушників ПДР в Україні хочуть позбавляти водійських прав.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:42

"Изобретатели" коррупционных схем не дремлют.
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