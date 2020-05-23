Доступна іпотека вже в Україні! Ми запустили програму іпотечного кредитування від 8,8% річних. Наша нова програма вже доступна для жителів Харкова.
Дивися повний текст Укргазбанк запустив доступну іпотеку для українців від 8,8% річних.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 14:50
Укргазбанк запустив доступну іпотеку для українців від...
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Дивися повний текст Укргазбанк запустив доступну іпотеку для українців від 8,8% річних.
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:50
Любит наш народ всякую халяву. А потом удивляется, что режут госбюджет, и статьи финансирования, которые еще вчера были первостепенными. Все эти программы без финансирования не работают. А кредит остается.
Если все 5 лет например с 25 ипотечных это продержится - буду очень удивлен.
Но все же лучше покупать на рыночных условиях, сравнивая застройщиков, и перспективность жилья. Неплохая
Ведь может быть выбор квартир ограничено локацией, плохой квадратурой и сроками строительства. Если сравнивать тот же Киевгорстрой - то у них не самые привлекательные в Киеве объекты. Хотя все еще самый большой.
И вконце окажется, что по старинке - для закрытия ипотеки в Польшу или Германию на несколько лет. Главное, чтобы штрафных санкций не было.
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