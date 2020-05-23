Укргазбанк запустив доступну іпотеку для українців від...

Додано: Чет 04 чер, 2020 14:50

Любит наш народ всякую халяву. А потом удивляется, что режут госбюджет, и статьи финансирования, которые еще вчера были первостепенными. Все эти программы без финансирования не работают. А кредит остается.Если все 5 лет например с 25 ипотечных это продержится - буду очень удивлен.Но все же лучше покупать на рыночных условиях, сравнивая застройщиков, и перспективность жилья. Неплохаяоб этом, думаю в Харькове тот же подход.Ведь может быть выбор квартир ограничено локацией, плохой квадратурой и сроками строительства. Если сравнивать тот же Киевгорстрой - то у них не самые привлекательные в Киеве объекты. Хотя все еще самый большой.И вконце окажется, что по старинке - для закрытия ипотеки в Польшу или Германию на несколько лет. Главное, чтобы штрафных санкций не было.