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Укргазбанк запустив доступну
іпотеку для українців від...

Укргазбанк запустив доступну іпотеку для українців від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:50

Укргазбанк запустив доступну іпотеку для українців від...

Пропонуємо до обговорення:
Доступна іпотека вже в Україні! Ми запустили програму іпотечного кредитування від 8,8% річних. Наша нова програма вже доступна для жителів Харкова.

Дивися повний текст Укргазбанк запустив доступну іпотеку для українців від 8,8% річних.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:50

Любит наш народ всякую халяву. А потом удивляется, что режут госбюджет, и статьи финансирования, которые еще вчера были первостепенными. Все эти программы без финансирования не работают. А кредит остается.
Если все 5 лет например с 25 ипотечных это продержится - буду очень удивлен.
Но все же лучше покупать на рыночных условиях, сравнивая застройщиков, и перспективность жилья. Неплохая статья об этом, думаю в Харькове тот же подход.

Ведь может быть выбор квартир ограничено локацией, плохой квадратурой и сроками строительства. Если сравнивать тот же Киевгорстрой - то у них не самые привлекательные в Киеве объекты. Хотя все еще самый большой.
И вконце окажется, что по старинке - для закрытия ипотеки в Польшу или Германию на несколько лет. Главное, чтобы штрафных санкций не было.
RomaL
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:47

8.8% при условии покупки у ЖС-1 и первом взносе от 60% и выше:) Мило, но киевляне наверняка не в курсе в каком состоянии сдает дома ЖС-1. Это конструктор в котором голые стены и ремонта еще на год вперед, который выйдет в сумму самой квартиры. Но зато относительно дешево
redmax11
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