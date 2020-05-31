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Українці наростили
гривневі депозити у банках

Українці наростили гривневі депозити у банках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:56

Українці наростили гривневі депозити у банках

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг гривневих депозитів у банках в Україні за тиждень зріс на 0,4%.

Дивися повний текст Українці наростили гривневі депозити у банках.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:56

народ чисто на лето занес в депо. Летом кипиша никто не ждет.
svk_neo
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