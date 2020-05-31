Обсяг гривневих депозитів у банках в Україні за тиждень зріс на 0,4%.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 15:56
Українці наростили гривневі депозити у банках
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Дивися повний текст Українці наростили гривневі депозити у банках.
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