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Через карантин кожен українець
в середньому втратив 1000...

Через карантин кожен українець в середньому втратив 1000...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:17

Через карантин кожен українець в середньому втратив 1000...

Пропонуємо до обговорення:
За розрахунками Держстату.

Дивися повний текст Через карантин кожен українець в середньому втратив 1000 грн зарплати (інфографіка).
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