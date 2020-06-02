За розрахунками Держстату.
Дивися повний текст Через карантин кожен українець в середньому втратив 1000 грн зарплати (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:17
Через карантин кожен українець в середньому втратив 1000...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через карантин кожен українець в середньому втратив 1000 грн зарплати (інфографіка).
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