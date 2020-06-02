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Рада підтримала президентський законопроект "про злодіїв...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:56
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроект №2513 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою, внесений та визначений Президентом України Володимиром Зеленським, як невідкладний. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів України.
Дивися повний текст Рада підтримала президентський законопроект \"про злодіїв в законі\"
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:57
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