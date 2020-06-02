RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада підтримала президентський
законопроект "про злодіїв...

Рада підтримала президентський законопроект "про злодіїв...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:56

Рада підтримала президентський законопроект "про злодіїв...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроект №2513 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою, внесений та визначений Президентом України Володимиром Зеленським, як невідкладний. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів України.

Дивися повний текст Рада підтримала президентський законопроект \"про злодіїв в законі\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88614
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:57

Тепер за флеш-моб можна одержати від 3-х до 6-ти
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 124
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада прийняла за основу законопроєкт щодо підвищення...
R2 » Сер 03 чер, 2020 18:26
2 290
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 20:30
freelanc
Рада посилила соцгарантії дітям під опікою і самотнім...
R2 » Сер 03 чер, 2020 10:28
8 565
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 20:22
freelanc
Рада ухвалила закон про національну інвентаризацію лісів
R2 » Вів 02 чер, 2020 16:05
3 282
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 07:56
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.