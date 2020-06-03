Рада підтримала президентський законопроект "про злодіїв...
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Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроект №2513 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою, внесений та визначений Президентом України Володимиром Зеленським, як невідкладний. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів України.
А нашу верховную раду вместе с президентом можно считать Ворами в законе? Или они не воруют и не по своим законам страну грабят? Почти каждый день на сходках. -Кто за , чтобы отобрать у населения последнее? - И все законники подняли руки. Сейчас у кого то пукан оборвется.