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Рада підтримала президентський
законопроект "про злодіїв...

Рада підтримала президентський законопроект "про злодіїв...
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:56

Рада підтримала президентський законопроект "про злодіїв...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроект №2513 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою, внесений та визначений Президентом України Володимиром Зеленським, як невідкладний. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів України.

Дивися повний текст Рада підтримала президентський законопроект \"про злодіїв в законі\".
R2
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Тепер за флеш-моб можна одержати від 3-х до 6-ти
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:09

  svyatoslav_hromyak написав:Тепер за флеш-моб можна одержати від 3-х до 6-ти

https://youtu.be/QZK6G6iutro
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:52

А нашу верховную раду вместе с президентом можно считать Ворами в законе?
Или они не воруют и не по своим законам страну грабят?
Почти каждый день на сходках.
-Кто за , чтобы отобрать у населения последнее? -
И все законники подняли руки.
Сейчас у кого то пукан оборвется.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:29

Такими законами у нас в каждом доме будет по потенциальному "вору в законе"
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:51

  p_a_l написав:А нашу верховную раду вместе с президентом можно считать Ворами в законе?
Или они не воруют и не по своим законам страну грабят?
Почти каждый день на сходках.
-Кто за , чтобы отобрать у населения последнее? -
И все законники подняли руки.
Сейчас у кого то пукан оборвется.
Сняли с языка))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:52

Самый эффективный министр еще должен напрячься, хотя от 3 до 6 ему мало будет))
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:46

Re: Рада підтримала президентський законопроект

Як завжди ІБД.
Як можна довести "сталу ієрархію" у "преступній спільноті"?
По бухгалтерській звітності в податкову ци у фонд соц захисту?
silver_arrow_ua
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