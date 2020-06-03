Про це повідомив засновник мережі Дмитро Борисов під час онлайн-дегустації компанії Carlsberg Ukraine.
Дивися повний текст Ресторатор Борисов може закрити 2-3 заклади через карантин.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:08
Ресторатор Борисов може закрити 2-3 заклади через карантин
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Дивися повний текст Ресторатор Борисов може закрити 2-3 заклади через карантин.
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:08
Переход количества в качество.
Вообще нужно было перед открыием просчитать рентабельнось бизнеса, риски и т.д.
К сожалению, украинский бизнес и даже сети находяться на том уровне развития что зачастую не могут заплатить ни зарплаты персоналу ни аренду после нескольких месяцев работы. Печально.
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