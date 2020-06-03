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Тренди МФО після карантину:
6-й випуск серії FinUpdate...

Тренди МФО після карантину: 6-й випуск серії FinUpdate...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:31

Тренди МФО після карантину: 6-й випуск серії FinUpdate...

Пропонуємо до обговорення:
Цього разу організатори проведуть скринінг ринку МФО і разом з експертами обговорять нові тренди.

Дивися повний текст Тренди МФО після карантину: 6-й випуск серії FinUpdate відбудеться вже завтра!.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:32

МФО начали понемножку выходить, я бы не сказал, что сразу, я бы сказал - выходят аккуратно и постепенно!
KULANDALE
 
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