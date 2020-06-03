Цього разу організатори проведуть скринінг ринку МФО і разом з експертами обговорять нові тренди.
Дивися повний текст Тренди МФО після карантину: 6-й випуск серії FinUpdate відбудеться вже завтра!.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:31
Тренди МФО після карантину: 6-й випуск серії FinUpdate...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тренди МФО після карантину: 6-й випуск серії FinUpdate відбудеться вже завтра!.
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:32
МФО начали понемножку выходить, я бы не сказал, что сразу, я бы сказал - выходят аккуратно и постепенно!
|