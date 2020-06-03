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"Нафтогаз" буде продавати
газ населенню через банки

"Нафтогаз" буде продавати газ населенню через банки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:32

"Нафтогаз" буде продавати газ населенню через банки

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз України" домовився з Ощадбанком і ПриватБанком.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" буде продавати газ населенню через банки.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:32

Бред сивой кобылы в лунную ночь. Еще и банки наценку делать будут и штрафы выкатывать.
Галина441
 
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