"Нафтогаз України" домовився з Ощадбанком і ПриватБанком.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" буде продавати газ населенню через банки.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:32
"Нафтогаз" буде продавати газ населенню через банки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" буде продавати газ населенню через банки.
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:32
Бред сивой кобылы в лунную ночь. Еще и банки наценку делать будут и штрафы выкатывать.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:17
чуть не поперхнулся от новости..
с чем приезжать в банк, с баллонами или доставку отдельно заказывать можно будет?
и вообще хочу тогда покупать газ в ближайшем супермаркете
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