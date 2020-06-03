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На арках Подільсько-Воскресенського моста почали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:46
Пропонуємо до обговорення:
На будівництві Подільсько-Воскресенського мостового переходу в Києві робочі перейшли до реалізації наступного і одного з найважливіших етапів - монтажу вант.
Дивися повний текст На арках Подільсько-Воскресенського моста почали монтувати ванти (фото)
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Додано: Чет 04 чер, 2020 18:47
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Dikoy