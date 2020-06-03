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Рада забракувала програму
діяльності Кабміну

Рада забракувала програму діяльності Кабміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:27

Рада забракувала програму діяльності Кабміну

Пропонуємо до обговорення:
Цей документ описує основні пріоритети діяльності уряду. Зокрема, це питання децентрализації:

Дивися повний текст Рада забракувала програму діяльності Кабміну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:27

А шо так? Депутаты не верят кабмину?
Или деньги не поделили?
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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