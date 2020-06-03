Цей документ описує основні пріоритети діяльності уряду. Зокрема, це питання децентрализації:
Дивися повний текст Рада забракувала програму діяльності Кабміну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:27
Рада забракувала програму діяльності Кабміну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада забракувала програму діяльності Кабміну.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|