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Маркарова повертається у
бізнес та реєструє стартап

Маркарова повертається у бізнес та реєструє стартап
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:31

Маркарова повертається у бізнес та реєструє стартап

Пропонуємо до обговорення:
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:32

І хто ж цікаво буде ангелом цього стартапу? Чи не уряд України часом?
svyatoslav_hromyak
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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