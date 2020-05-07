Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Маркарова повертається у бізнес та реєструє стартап.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:31
Маркарова повертається у бізнес та реєструє стартап
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маркарова повертається у бізнес та реєструє стартап.
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:32
І хто ж цікаво буде ангелом цього стартапу? Чи не уряд України часом?
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