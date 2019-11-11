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У "Приват24" стався збій

У "Приват24" стався збій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:41

У "Приват24" стався збій

Пропонуємо до обговорення:
У найбільшого банку країни - Приватбанку - стався збій в додатку "Приват24", дзвінки в контакт-центр також тимчасово недоступні

Дивися повний текст У \"Приват24\" стався збій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:41

Сегодня от клиента мне деньги пришли, а через 5 минут ушли обратно. Типа скасовано. Операторы дупля не отбивают почему такое произошло.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:40

Re: У

Приват пропрацював з 13 до 13:30 і далі ліг. Схоже там не збій, а хакнули приват. Він став наступною жертвою після Дії. Транзакції відкачували, історії позатирали, напевно і дані карточок злили. Чекайте смсок з інфою про покупки в інтернеті.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:47

R2
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ukrprom2014
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