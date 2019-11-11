У найбільшого банку країни - Приватбанку - стався збій в додатку "Приват24", дзвінки в контакт-центр також тимчасово недоступні
Дивися повний текст У \"Приват24\" стався збій.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:41
У "Приват24" стався збій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У \"Приват24\" стався збій.
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:41
Сегодня от клиента мне деньги пришли, а через 5 минут ушли обратно. Типа скасовано. Операторы дупля не отбивают почему такое произошло.
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:40
Re: У
Приват пропрацював з 13 до 13:30 і далі ліг. Схоже там не збій, а хакнули приват. Він став наступною жертвою після Дії. Транзакції відкачували, історії позатирали, напевно і дані карточок злили. Чекайте смсок з інфою про покупки в інтернеті.
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:47
R2
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