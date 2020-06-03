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Коли вирішать питання з $ 5
млрд від МВФ: Шмигаль назвав...

Коли вирішать питання з $ 5 млрд від МВФ: Шмигаль назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:24

Коли вирішать питання з $ 5 млрд від МВФ: Шмигаль назвав...

Пропонуємо до обговорення:
Ще на минулому тижні Шмигаль анонсував Раду МВФ на 5 червня.

Дивися повний текст Коли вирішать питання з $ 5 млрд від МВФ: Шмигаль назвав нову дату.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:24

А если не дадут? Галстук скушает?
straponesa
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