Депутати Верховної Ради України прийняли законодавчий акт, згідно з яким значно збільшено розміри соціальних виплат.
Дивися повний текст В Україні змінили розміри соціальних виплат: хто і скільки зможе отримати.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 22:29
В Україні змінили розміри соціальних виплат: хто і...
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Дивися повний текст В Україні змінили розміри соціальних виплат: хто і скільки зможе отримати.
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:29
Всем детям-инвалидам повышение будет или тем детям-инвалидам, которые находятся под опекой?
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