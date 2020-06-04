RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні змінили розміри
соціальних виплат: хто і...

В Україні змінили розміри соціальних виплат: хто і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:29

В Україні змінили розміри соціальних виплат: хто і...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати Верховної Ради України прийняли законодавчий акт, згідно з яким значно збільшено розміри соціальних виплат.

Дивися повний текст В Україні змінили розміри соціальних виплат: хто і скільки зможе отримати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88623
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:29

Всем детям-инвалидам повышение будет или тем детям-инвалидам, которые находятся под опекой?
svetmyas7959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Системних порушників ПДР в Україні хочуть позбавляти...
R2 » Чет 04 чер, 2020 14:41
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 14:42
sena_2008atp
В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід
R2 » Сер 03 чер, 2020 15:37
8 864
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 11:12
p_a_l
Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - МОЗ
R2 » Сер 03 чер, 2020 09:41
9 480
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 11:04
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.