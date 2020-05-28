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В Україні змінили розміри
соціальних виплат: хто і...

В Україні змінили розміри соціальних виплат: хто і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:29

В Україні змінили розміри соціальних виплат: хто і...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати Верховної Ради України прийняли законодавчий акт, згідно з яким значно збільшено розміри соціальних виплат.

Дивися повний текст В Україні змінили розміри соціальних виплат: хто і скільки зможе отримати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:29

Всем детям-инвалидам повышение будет или тем детям-инвалидам, которые находятся под опекой?
svetmyas7959
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:20

Ну да, дитина з інвалідністю до 18 років отримуватиме 7000 грн, а вже 19-річні, які перебувають на забезпеченні батьків, бо не мають змоги працевлаштуватись, якби і хотіли, отримуватимуть 1500. Оце турбота так турбота.
falconl201076
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:26

  svetmyas7959 написав:Всем детям-инвалидам повышение будет или тем детям-инвалидам, которые находятся под опекой?

скоро проверим... когда ждать? уже на той неделе? :D
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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