Депутати Верховної Ради України прийняли законодавчий акт, згідно з яким значно збільшено розміри соціальних виплат.
Дивися повний текст В Україні змінили розміри соціальних виплат: хто і скільки зможе отримати.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 22:29
В Україні змінили розміри соціальних виплат: хто і...
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Дивися повний текст В Україні змінили розміри соціальних виплат: хто і скільки зможе отримати.
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:29
Всем детям-инвалидам повышение будет или тем детям-инвалидам, которые находятся под опекой?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:20
Ну да, дитина з інвалідністю до 18 років отримуватиме 7000 грн, а вже 19-річні, які перебувають на забезпеченні батьків, бо не мають змоги працевлаштуватись, якби і хотіли, отримуватимуть 1500. Оце турбота так турбота.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:26
скоро проверим... когда ждать? уже на той неделе?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:19
Не очень понял по выплате на ребенка - такая сумма и была ранее. В чем изменение?
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