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На столичній митниці конфіскували
морепродуктів на пів...

На столичній митниці конфіскували морепродуктів на пів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:54

На столичній митниці конфіскували морепродуктів на пів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Київської митниці Держмитслужби

Дивися повний текст На столичній митниці конфіскували морепродуктів на пів мільйона.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:54

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