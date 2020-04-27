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На столичній митниці конфіскували морепродуктів на пів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 22:54
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Київської митниці Держмитслужби
Дивися повний текст На столичній митниці конфіскували морепродуктів на пів мільйона
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Додано: Чет 04 чер, 2020 22:54
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