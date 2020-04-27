Про це повідомили в прес-службі Київської митниці Держмитслужби
Дивися повний текст На столичній митниці конфіскували морепродуктів на пів мільйона.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 22:54
На столичній митниці конфіскували морепродуктів на пів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На столичній митниці конфіскували морепродуктів на пів мільйона.
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