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Штрафи за податкові
правопорушення: що змінилося у ПКУ

Штрафи за податкові правопорушення: що змінилося у ПКУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 01:16

Штрафи за податкові правопорушення: що змінилося у ПКУ

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2021 року набудуть чинності положення Закону, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України (ПКУ).

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 01:17

Особа вважається винною, якщо народилася в Україні, проте не вжила достатніх заходів для того, щоб звідти виїхати.
svyatoslav_hromyak
 
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