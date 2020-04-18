З 1 січня 2021 року набудуть чинності положення Закону, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України (ПКУ).
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 01:16
Штрафи за податкові правопорушення: що змінилося у ПКУ
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Дивися повний текст Штрафи за податкові правопорушення: що змінилося у ПКУ.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 01:17
Особа вважається винною, якщо народилася в Україні, проте не вжила достатніх заходів для того, щоб звідти виїхати.
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