У Міністерстві цифрової трансформації України заявили про відновлення діалогу з платіжною системою PayPal про можливість її заходу в Україну.
Дивися повний текст Уряд відновив діалог про прихід PayPal в Україну.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:50
Уряд відновив діалог про прихід PayPal в Україну
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Дивися повний текст Уряд відновив діалог про прихід PayPal в Україну.
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