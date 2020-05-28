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Уряд відновив діалог про
прихід PayPal в Україну

Уряд відновив діалог про прихід PayPal в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:50

Уряд відновив діалог про прихід PayPal в Україну

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві цифрової трансформації України заявили про відновлення діалогу з платіжною системою PayPal про можливість її заходу в Україну.

Дивися повний текст Уряд відновив діалог про прихід PayPal в Україну.
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