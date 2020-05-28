У Міністерстві цифрової трансформації України заявили про відновлення діалогу з платіжною системою PayPal про можливість її заходу в Україну.
Дивися повний текст Уряд відновив діалог про прихід PayPal в Україну.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:50
Уряд відновив діалог про прихід PayPal в Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд відновив діалог про прихід PayPal в Україну.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:50
"есть ряд факторов".... Что за факторы? И может ради такого дела их стоит устранить?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:27
"відновив діалог" - це перемога)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:48
Плохо работаете, под зад ногой вместе с остальными ЗЕргами бестолковыми.
Гнать ссаными тряпками балаболов
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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