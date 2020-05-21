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У Грузії пояснили, як
будуть пускати туристів

У Грузії пояснили, як будуть пускати туристів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:54

У Грузії пояснили, як будуть пускати туристів

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, передає «Грузія Online».

Дивися повний текст У Грузії пояснили, як будуть пускати туристів.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:55

прощай экономика Грузии.
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