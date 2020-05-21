Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, передає «Грузія Online».
Дивися повний текст У Грузії пояснили, як будуть пускати туристів.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:54
У Грузії пояснили, як будуть пускати туристів
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Дивися повний текст У Грузії пояснили, як будуть пускати туристів.
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