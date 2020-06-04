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Дивися повний текст Зеленський запропонує скасувати візи для країн, з яких захочуть приїхати туристи.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:37
Зеленський запропонує скасувати візи для країн, з яких...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський запропонує скасувати візи для країн, з яких захочуть приїхати туристи.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:38
))) улыбнуло....
других то проблем нет..... ни с промышленностью, ни со здравоохранением, ни с инфраструктурой... всё на мази уже...
туристы просто мечтают приехать поучаствовать в перестрелке, сходить на рынок и там с битой в руках получить бесплатно сувенирчик .......
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:09
А чего они у нас не видели? Разбитых дорог и нищету?
Вы если про туризм вещаете, то обнародуйте какой именно туризм их интересует.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:10
Им проще в Тайланд съездить. Там гораздо доступный туризм. Сами на шею кидаются.
Зе-Чмо
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