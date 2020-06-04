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Зеленський запропонує скасувати
візи для країн, з яких...

Зеленський запропонує скасувати візи для країн, з яких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:37

Зеленський запропонує скасувати візи для країн, з яких...

Пропонуємо до обговорення:
Захід транслювався наживо на сторінці Офісу Президента в Facebook

Дивися повний текст Зеленський запропонує скасувати візи для країн, з яких захочуть приїхати туристи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:38

))) улыбнуло....
других то проблем нет..... ни с промышленностью, ни со здравоохранением, ни с инфраструктурой... всё на мази уже...
туристы просто мечтают приехать поучаствовать в перестрелке, сходить на рынок и там с битой в руках получить бесплатно сувенирчик .......
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:23

А с Новой Зеландии так вобще косяки туристов пойдут.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:09

А чего они у нас не видели? Разбитых дорог и нищету?
Вы если про туризм вещаете, то обнародуйте какой именно туризм их интересует.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:10

  askoldlavskiy написав:А с Новой Зеландии так вобще косяки туристов пойдут.

Им проще в Тайланд съездить. Там гораздо доступный туризм. Сами на шею кидаются. :D
Зе-Чмо
p_a_l
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