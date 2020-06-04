Про це розповіла заступник начальника столичного метрополітену Наталія Макогон.
Дивися повний текст Київський метрополітен розширив список станцій, які закривають на вхід.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:42
Київський метрополітен розширив список станцій, які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київський метрополітен розширив список станцій, які закривають на вхід.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:42
А не простіше якось примусити роботодавців переглянути початок робочого дня і таким чином рівномірно розтягнути пасажиропотоки?
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