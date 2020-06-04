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Київський метрополітен
розширив список станцій, які...

Київський метрополітен розширив список станцій, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:42

Київський метрополітен розширив список станцій, які...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла заступник начальника столичного метрополітену Наталія Макогон.

Дивися повний текст Київський метрополітен розширив список станцій, які закривають на вхід.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:42

А не простіше якось примусити роботодавців переглянути початок робочого дня і таким чином рівномірно розтягнути пасажиропотоки?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:50

  silver_arrow_ua написав:А не простіше якось примусити роботодавців переглянути початок робочого дня і таким чином рівномірно розтягнути пасажиропотоки?

Нет, конечно -- процент "госов" в потоке ничтожно мал. А остальным такие указания давать -- закона такого нет.
_hunter
 
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