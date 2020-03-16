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Столичний прокурор попався на хабарі в $100 тис
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:45
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці затримали прокурора одного з місцевих прокуратур Києва при отриманні $ 100 тис., Які він вимагав за вирішення питання про закриття кримінального провадження, - повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).
Дивися повний текст Столичний прокурор попався на хабарі в $100 тис
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:45
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:58
Даст взятку 200 тыс и выйдет
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