Таким водіям штрафи за перевищення швидкості, встановлені на основі автоматичної фіксації, за місцем проживання не приходять.
Дивися повний текст Як платитимуть штрафи за порушення ПДР власники єврономерів.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:16
Як платитимуть штрафи за порушення ПДР власники єврономерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як платитимуть штрафи за порушення ПДР власники єврономерів.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:16
Какой нах "выезд"? На каждой б*** висит потенциальный штраф 170К, поэтому на границу они уже никогда не сунутся. Единственный вариант - подавать штрафы в исп. службу, подавать машину в розыск и конфисковывать!
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