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Як платитимуть штрафи за порушення
ПДР власники єврономерів

Як платитимуть штрафи за порушення ПДР власники єврономерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:16

Як платитимуть штрафи за порушення ПДР власники єврономерів

Пропонуємо до обговорення:
Таким водіям штрафи за перевищення швидкості, встановлені на основі автоматичної фіксації, за місцем проживання не приходять.

Дивися повний текст Як платитимуть штрафи за порушення ПДР власники єврономерів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:16

Какой нах "выезд"? На каждой б*** висит потенциальный штраф 170К, поэтому на границу они уже никогда не сунутся. Единственный вариант - подавать штрафы в исп. службу, подавать машину в розыск и конфисковывать!
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:39

Да уж..напугали ежика голой задницей))
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:31

Да уж, у еврономеров что ни день то праздник, им теперь чихать на камеры :)
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:37

  panzershreck1921 написав:Какой нах "выезд"? На каждой б*** висит потенциальный штраф 170К, поэтому на границу они уже никогда не сунутся. Единственный вариант - подавать штрафы в исп. службу, подавать машину в розыск и конфисковывать!


Так може так і буде - накопичать штраф вище якоїсь суми - і все ...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:46

А якщо вони не поїдуть за кордон?
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