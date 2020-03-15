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Як платитимуть штрафи за порушення
ПДР власники єврономерів

Як платитимуть штрафи за порушення ПДР власники єврономерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:16

Як платитимуть штрафи за порушення ПДР власники єврономерів

Пропонуємо до обговорення:
Таким водіям штрафи за перевищення швидкості, встановлені на основі автоматичної фіксації, за місцем проживання не приходять.

Дивися повний текст Як платитимуть штрафи за порушення ПДР власники єврономерів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:16

Какой нах "выезд"? На каждой б*** висит потенциальный штраф 170К, поэтому на границу они уже никогда не сунутся. Единственный вариант - подавать штрафы в исп. службу, подавать машину в розыск и конфисковывать!
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:39

Да уж..напугали ежика голой задницей))
Spartanets
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:31

Да уж, у еврономеров что ни день то праздник, им теперь чихать на камеры :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:37

  panzershreck1921 написав:Какой нах "выезд"? На каждой б*** висит потенциальный штраф 170К, поэтому на границу они уже никогда не сунутся. Единственный вариант - подавать штрафы в исп. службу, подавать машину в розыск и конфисковывать!


Так може так і буде - накопичать штраф вище якоїсь суми - і все ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:46

А якщо вони не поїдуть за кордон?
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:03

Re: Як платитимуть штрафи за порушення ПДР власники єврономе

тепер точно пересяду на б***. Тепер це превілейовані персони)
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:40

Puente - на це і сподіваюсь :)
Але у Авакова якась нездорова симпатія до цих пі₴@сів...
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:41

Полная безнаказанность. :twisted:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 21:44

  Sain_повернувся написав:тепер точно пересяду на б***. Тепер це превілейовані персони)

Причём желательно брать авто с номером,косящим под укр.номер.
Вот я живу в Николаеве (регион ВЕ) и мне идеально подошёл бы автомобиль из Македонии (Северная Македония) с регионом ВЕ (Берово). Типа закос под николаевский.
Аналогично болгарские "Одесса" (Видинская область, ВН), "Херсон" (Великотырново, ВТ),
"Черкассы" (София, СА) и Чернигов (София, СВ), а также Севастополь (Сливенская область, СН). Можно также взять старые испанские номера: "кировоградские" ВА (Бадахос) и "полтавские" ВІ (Бискайя).

А вообще давно пора сделать как в Гонконге: разрешить двойную регистрацию.
Чтоб оставался иностранный номер и дополнительно вешать украинский.
Это позволит вести учёт таких "псевдоиностранцев".
Sanyok77
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