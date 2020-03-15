Таким водіям штрафи за перевищення швидкості, встановлені на основі автоматичної фіксації, за місцем проживання не приходять.
Дивися повний текст Як платитимуть штрафи за порушення ПДР власники єврономерів.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:16
Як платитимуть штрафи за порушення ПДР власники єврономерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як платитимуть штрафи за порушення ПДР власники єврономерів.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:16
Какой нах "выезд"? На каждой б*** висит потенциальный штраф 170К, поэтому на границу они уже никогда не сунутся. Единственный вариант - подавать штрафы в исп. службу, подавать машину в розыск и конфисковывать!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:31
Да уж, у еврономеров что ни день то праздник, им теперь чихать на камеры
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:37
Так може так і буде - накопичать штраф вище якоїсь суми - і все ...
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:03
Re: Як платитимуть штрафи за порушення ПДР власники єврономе
тепер точно пересяду на б***. Тепер це превілейовані персони)
Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:40
Puente - на це і сподіваюсь :)
Але у Авакова якась нездорова симпатія до цих пі₴@сів...
Додано: Суб 06 чер, 2020 21:44
Причём желательно брать авто с номером,косящим под укр.номер.
Вот я живу в Николаеве (регион ВЕ) и мне идеально подошёл бы автомобиль из Македонии (Северная Македония) с регионом ВЕ (Берово). Типа закос под николаевский.
Аналогично болгарские "Одесса" (Видинская область, ВН), "Херсон" (Великотырново, ВТ),
"Черкассы" (София, СА) и Чернигов (София, СВ), а также Севастополь (Сливенская область, СН). Можно также взять старые испанские номера: "кировоградские" ВА (Бадахос) и "полтавские" ВІ (Бискайя).
А вообще давно пора сделать как в Гонконге: разрешить двойную регистрацию.
Чтоб оставался иностранный номер и дополнительно вешать украинский.
Это позволит вести учёт таких "псевдоиностранцев".
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