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Як платитимуть штрафи за порушення ПДР власники єврономерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 чер, 2020 09:53
Sanyok77 написав: Sain_повернувся написав:
тепер точно пересяду на б***. Тепер це превілейовані персони)
Причём желательно брать авто с номером,косящим под укр.номер.
Вот я живу в Николаеве (регион ВЕ) и мне идеально подошёл бы автомобиль из Македонии
(Северная Македония) с регионом ВЕ (Берово). Типа закос под николаевский.
Отсутствие половины буков в номере не смущает?..
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