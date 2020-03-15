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Як платитимуть штрафи за порушення
ПДР власники єврономерів

Як платитимуть штрафи за порушення ПДР власники єврономерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:53

  Sanyok77 написав:
  Sain_повернувся написав:тепер точно пересяду на б***. Тепер це превілейовані персони)

Причём желательно брать авто с номером,косящим под укр.номер.
Вот я живу в Николаеве (регион ВЕ) и мне идеально подошёл бы автомобиль из Македонии (Северная Македония) с регионом ВЕ (Берово). Типа закос под николаевский.

Отсутствие половины буков в номере не смущает?..
_hunter
 
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