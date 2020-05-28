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Кабмін збільшив оклади меру
Києва, головам обласних і...

Кабмін збільшив оклади меру Києва, головам обласних і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:26

Кабмін збільшив оклади меру Києва, головам обласних і...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України збільшив до 19 360 гривень посадовий оклад Київського міського голови. Про це йдеться в постанові уряду №441 від 3 червня, опублікованому на Урядовому порталі.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:26

Нужное дело. А то Кличко поизносился манехо. И Мыкитася, чтобы одолжил, рядом нет.
askoldlavskiy
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