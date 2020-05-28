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Кабмін збільшив оклади меру Києва, головам обласних і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України збільшив до 19 360 гривень посадовий оклад Київського міського голови. Про це йдеться в постанові уряду №441 від 3 червня, опублікованому на Урядовому порталі.
Дивися повний текст Кабмін збільшив оклади меру Києва, головам обласних і районних рад
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:26
Нужное дело. А то Кличко поизносился манехо. И Мыкитася, чтобы одолжил, рядом нет.
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askoldlavskiy
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