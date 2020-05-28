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В Україні від сьогодні -
новий етап послаблення...

В Україні від сьогодні - новий етап послаблення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:55

В Україні від сьогодні - новий етап послаблення...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні сьогодні, 5 червня, послаблюються карантинні обмеження.

Дивися повний текст В Україні від сьогодні - новий етап послаблення карантину: що дозволять.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:55

адаптивный карантин как-то адаптируется только в сторону послабления, не смотря на статистику... ну-ну...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:17

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні сьогодні, 5 червня, послаблюються карантинні обмеження.

В Киеве никто никуда не переходит. Кафе (рестораны, бары и т.п.) внутри не разрешили открывать. Вопрос по требованию самоизоляции тех, кому 60+ лет
TUR
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