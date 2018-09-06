В Україні сьогодні, 5 червня, послаблюються карантинні обмеження.
Дивися повний текст В Україні від сьогодні - новий етап послаблення карантину: що дозволять.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:55
В Україні від сьогодні - новий етап послаблення...
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Дивися повний текст В Україні від сьогодні - новий етап послаблення карантину: що дозволять.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:55
адаптивный карантин как-то адаптируется только в сторону послабления, не смотря на статистику... ну-ну...
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:17
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:16
Сейчас пик заболеваемости. А карантин ослабляется. Хватит пинать труп логики
Додано: Суб 06 чер, 2020 17:09
Похоже, 2-я волна будет не в сентябре, а в июле
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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