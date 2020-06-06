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В Україні від сьогодні -
новий етап послаблення...

В Україні від сьогодні - новий етап послаблення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:55

В Україні від сьогодні - новий етап послаблення...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні сьогодні, 5 червня, послаблюються карантинні обмеження.

Дивися повний текст В Україні від сьогодні - новий етап послаблення карантину: що дозволять.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:55

адаптивный карантин как-то адаптируется только в сторону послабления, не смотря на статистику... ну-ну...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:17

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні сьогодні, 5 червня, послаблюються карантинні обмеження.

В Киеве никто никуда не переходит. Кафе (рестораны, бары и т.п.) внутри не разрешили открывать. Вопрос по требованию самоизоляции тех, кому 60+ лет
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:16

Сейчас пик заболеваемости. А карантин ослабляется. Хватит пинать труп логики
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:09

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні сьогодні, 5 червня, послаблюються карантинні обмеження.

Дивися повний текст В Україні від сьогодні - новий етап послаблення карантину: що дозволять.

Похоже, 2-я волна будет не в сентябре, а в июле
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:54

  TUR написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні сьогодні, 5 червня, послаблюються карантинні обмеження.

Вопрос по требованию самоизоляции тех, кому 60+ лет

А что за вопрос?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:28

  Tamagoch написав:адаптивный карантин как-то адаптируется только в сторону послабления, не смотря на статистику... ну-ну...

Керманычи как обычно всё повторяют за москвой
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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