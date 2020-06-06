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В Україні від сьогодні - новий етап послаблення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:55
Пропонуємо до обговорення:
В Україні сьогодні, 5 червня, послаблюються карантинні обмеження.
Дивися повний текст В Україні від сьогодні - новий етап послаблення карантину: що дозволять
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R2
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:55
адаптивный карантин как-то адаптируется только в сторону послабления, не смотря на статистику... ну-ну...
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Tamagoch
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:17
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
В Україні сьогодні, 5 червня, послаблюються карантинні обмеження.
В Киеве никто никуда не переходит. Кафе (рестораны, бары и т.п.) внутри не разрешили открывать. Вопрос по требованию самоизоляции тех, кому 60+ лет
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TUR
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Додано: Суб 06 чер, 2020 10:16
Сейчас пик заболеваемости. А карантин ослабляется. Хватит пинать труп логики
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hazanovich_alexey
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Додано: Суб 06 чер, 2020 17:09
Похоже, 2-я волна будет не в сентябре, а в июле
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Вів 09 чер, 2020 09:54
TUR написав: R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
В Україні сьогодні, 5 червня, послаблюються карантинні обмеження.
Вопрос по требованию самоизоляции тех, кому 60+ лет
А что за вопрос?
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_hunter
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Додано: Вів 09 чер, 2020 10:28
Tamagoch написав:
адаптивный карантин как-то адаптируется только в сторону послабления, не смотря на статистику... ну-ну...
Керманычи как обычно всё повторяют за москвой
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 09 чер, 2020 13:33
Кто-то в курсе: при въезде в Украину все еще нужно проходить 2-недельный карантин?
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Gastarbaiter
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