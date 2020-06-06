В Україні сьогодні, 5 червня, послаблюються карантинні обмеження.
Дивися повний текст В Україні від сьогодні - новий етап послаблення карантину: що дозволять.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:55
В Україні від сьогодні - новий етап послаблення...
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Дивися повний текст В Україні від сьогодні - новий етап послаблення карантину: що дозволять.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:55
адаптивный карантин как-то адаптируется только в сторону послабления, не смотря на статистику... ну-ну...
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:17
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:16
Сейчас пик заболеваемости. А карантин ослабляется. Хватит пинать труп логики
Додано: Суб 06 чер, 2020 17:09
Похоже, 2-я волна будет не в сентябре, а в июле
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 09 чер, 2020 09:54
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:28
Керманычи как обычно всё повторяют за москвой
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:33
Кто-то в курсе: при въезде в Украину все еще нужно проходить 2-недельный карантин?
Додано: Вів 09 чер, 2020 21:19
Даже если и нужно разве кто-то когда-то его соблюдал?
Подписывали бумажку в аэропорту что обязуются сидеть дома 2 недели, вот только и адрес мог быть другой , и проверять никто не ходил.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 10 чер, 2020 03:43
Да, совсем забыл, что в Украине можно на такие вещи забить. Хотя в интернете вижу, что где-то кого-то проверяют.
А вообще интересно: если нужно утром прилететь и вечером уже обратно летишь - выпустят без проблем? Как бы штраф не впаяли, что ты вместо карантина поперся в аэропорт.
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