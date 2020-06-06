В Україні від сьогодні - новий етап послаблення...
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Gastarbaiter написав:Кто-то в курсе: при въезде в Украину все еще нужно проходить 2-недельный карантин?
Даже если и нужно разве кто-то когда-то его соблюдал? Подписывали бумажку в аэропорту что обязуются сидеть дома 2 недели, вот только и адрес мог быть другой , и проверять никто не ходил.
Да, совсем забыл, что в Украине можно на такие вещи забить. Хотя в интернете вижу, что где-то кого-то проверяют. А вообще интересно: если нужно утром прилететь и вечером уже обратно летишь - выпустят без проблем? Как бы штраф не впаяли, что ты вместо карантина поперся в аэропорт.
Да нет пока международных регулярных рейсов, только внутренние. Были спецрейсы по ввозу - вывозу застрявших граждан. Если либо не врет, то он из США вернулся. А сидел или нет в карантине не говорит