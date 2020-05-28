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Geely показала новий електрокар
- удвічі дешевший від...

Geely показала новий електрокар - удвічі дешевший від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:47

Geely показала новий електрокар - удвічі дешевший від...

Пропонуємо до обговорення:
Дочірня марка компанії Geely показала другу модель власного виробництва - електричний п'ятидверний хетчбек Geometry C. Торік суббренд випустив седан Geometry A.

Дивися повний текст Geely показала новий електрокар - удвічі дешевший від \"бюджетної\" Tesla.
R2
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