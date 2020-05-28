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Інвестор не захищений в Україні
від адміністративних...

Інвестор не захищений в Україні від адміністративних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:39

Інвестор не захищений в Україні від адміністративних...

Пропонуємо до обговорення:
Україна змушена була погодитися на закон про банківську діяльність, перш за все тому, що не була проведена реформа судової системи, а інвестор не захищений в Україні від адміністративних порушень або нечесної конкуренції інших суб'єктів бізнесу, заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

Дивися повний текст Інвестор не захищений в Україні від адміністративних порушень або нечесної конкуренції - посол Польщі.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:39

Потому и живем при феодализме.
askoldlavskiy
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