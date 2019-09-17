Соціальна мережа Facebook запускає нову функцію під назвою Manage Activity, яка дозволяє користувачам простіше видаляти свої старі публікації.
Дивися повний текст Facebook запускає інструмент для легшого видалення старих публікацій.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:54
Facebook запускає інструмент для легшого видалення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Facebook запускає інструмент для легшого видалення старих публікацій.
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